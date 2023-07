Epa Colombia provocó a Yina Calderón con fuerte mensaje y ella respondió: "Diga no más y de una"

A través de sus redes sociales, ella le dijo a la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele "Como me gustaría mechone… a Yina". Y frente a este mensaje, Calderón no se quedó a través y le respondió con toda. "Diga no más y de una nos vemos. Si quiere mándeme la ubicación que yo si no me pongo con tanto blablabla. Yo actúo". Autor : Tomada de redes