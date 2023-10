Epa Colombia cuenta sus semanas de embarazo: esta sería la fecha de su parto

¿Cuándo nacerá el hijo de Epa Colombia?

Este 10 de octubre, Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia contó a sus más de seis millones de seguidores que cumple 12 semanas de embarazo (3 meses).

Muy emocionada con el tema indicó que todo el proceso ha sido un sube y baja de emociones, pero está muy feliz por su embarazo.

“Felicítame, hoy estoy cumpliendo 12 semanas, he muerto, he revivido, he vuelto a morir, pero estoy feliz, linda”.

Lee también: Epa Colombia mostró cuánto ha crecido su pancita de embarazo: "se ve un poquito"

Ya que Epa Colombia reveló que este martes cumplió 12 semanas; si proyectamos a que su bebé nazca justo a tiempo estaría llegando a este mundo el 23 de abril del 2024. En caso de que el bebé se adelante un poco Epa podría estar dando a luz el 26 de marzo, día en el que cumple 37 semanas de embarazo, que según el portal Mediline Plus es el tiempo promedio para dar a luz.

Sin embargo, no todo es una ciencia exacta y el bebé podría demorarse más de lo establecido (37 a 42 semanas) o incluso nacer mucho antes.

Lo que sí es verdad es que este bebé está más que planeado y que en su familia lo esperan con ansias. ¡Qué viva la maternidad!