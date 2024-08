La música regional mexicana y sus diversos exponentes, como Grupo Firme, Grupo Frontera y Christian Nodal, han ganado notable fuerza en los últimos años. Estos artistas han colaborado con figuras de renombre mundial de distintos géneros, como Bad Bunny y Maluma, elevando así el reconocimiento del género.

Demi Lovato no es ajena al mundo hispanohablante. Desde sus inicios en Disney Channel, la cantante ha mostrado interés por el idioma español, incorporándolo en versiones de algunas de sus canciones. Entre sus colaboraciones más destacadas con artistas latinos se encuentra "Échame la Culpa" con Luis Fonsi, un éxito que reafirmó su conexión con el público latino.

Además de este dueto, Lovato ha lanzado versiones en español de temas como "Skyscraper" y "This Is Me", y ha compartido escenario con artistas como Pablo Alborán en la interpretación de "Solamente Tú". Esta apertura hacia el español no solo amplía su alcance como artista, sino que también le permite conectar de manera más directa con una audiencia diversa.