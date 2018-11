Encuentro entre Maluma e Iván Duque desató polémica

El cantante colombiano Maluma se sumó, como otras celebridades, a los encuentros con el presidente de la República, Iván Duque.

En las últimas semanas el mandatario también compartió con artistas como Carlos Vives, a quien en medio del XXI Foro Interamericano de la Microempresa (Foromic 2018), le propuso, en broma, su posible participación en la política como alcalde de Santa Marta.

“Como yo no me puedo meter en política no puedo decir muchas cosas, pero yo creo que todos los que estamos acá algún día quisiéramos verlo como alcalde de Santa Marta; ahí la dejo”, expresó el jefe de Estado en conversación en el evento.

Ahora el turno fue para el cantante paisa Juan Luis Londoño, más conocido como Maluma, quien llegó hasta la Casa de Nariño para hablar con el Presidente sobre su fundación ‘El arte de los sueños’.

“Hoy tuve la oportunidad de conocer al señor Presidente. Gracias por esta gran invitación, qué honor y qué orgullo saber que compartimos tantos ideales, y el primordial, trabajar por la juventud de nuestro país. ¡Se vienen proyectos muy importantes con ‘El arte de los sueños’ y la Presidencia!”, aseguró el cantante a través de su cuenta en Instagram.

Junto al mensaje, el paisa compartió con sus seguidores unas fotografías en compañía del mandatario.

El encuentro entre Maluma e Iván Duque generó variadas reacciones en las redes sociales, entre esas algunos memes y comentarios de personas que critican a Duque por recibir primero en la Casa de Nariño a Maluma y no a los estudiantes.

Duque se reunió primero con Maluma que con los estudiantes luego de un mes de protesta. Un primer mandatario debe tener prioridades #maluma pic.twitter.com/KuPS92onlJ — Cabeto Rodriguez. (@AquiLaMaquina) 7 de noviembre de 2018

Sin embargo, días atrás en medio de su visita a Colombia, Shakira lanzó fuertes críticas al gobierno del presidente Duque al indicar que debía prestarle más atención al tema de la educación.

La barranquillera afirmó que ofrecer educación de calidad debe ser una prioridad en el país. Además, dijo que, mientras sigan existiendo niños que se queden por fuera de las aulas de clase, es imposible que se piense en una Colombia en paz y con equidad.

“Mientras haya niños y niñas de bajos recursos que no tienen, que no reciben la misma educación que otros niños en mejores condiciones de vida, no podemos hablar de un país en paz, no podemos hablar de un país en igualdad”, indicó.

Por Karen Ortiz – Sistema Integrado Digital