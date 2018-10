¿Carlos Vives será alcalde de Santa Marta? 

El presidente de la República, Iván Duque, participó en el XXI Foro Interamericano de la Microempresa (Foromic 2018), que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Barranquilla,

Como invitados estuvieron también el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, y el cantante Carlos Vives.

El artista samario le solicitó al mandatario que no se olvide de Santa Marta y que recuerde que la ciudad necesita inversión para solucionar varias de las problemáticas que enfrenta y que, Carlos Vives con su Fundación Tras la Perla busca ser esa voz de los ciudadanos para que el Gobierno ayude a Santa Marta.

Le recordó al presidente Duque que Colombia está en deuda con el barrio Pescaito, ubicado en Santa Marta, lugar del que han salido deportistas reconocidos que hoy dejan el nombre de Colombia en alto pero que, el barrio irónicamente no cuenta con centros deportivos.

“Estamos en deuda con el barrio porque nos ha dado tantos deportistas y no hay una cancha de fútbol, un centro de alto rendimiento, eso es una injusticia, y estamos trabajando con la comunidad para la construcción de la Casa de la danza”, agregó.

Durante su intervención, el presidente de los colombianos dio a conocer los proyectos y los retos en los que el Gobierno está trabajando para impulsar la llamada ‘Economía Naranja’ en el país, a la vez que sorprendió con un deseo que le expresó al cantante:

“Quiero destacar ese espíritu filantrópico de Carlos con la ciudad, es muy importante cuando los artistas también tienen ese llamado por el servicio cívico (…) obviamente yo no me puedo meter en política y no puedo decir muchas cosas, pero yo creo que todos los que estamos acá, algún día queramos verlo a usted como alcalde de Santa Marta“, pronunció Duque y agregó: “ahí se la dejo”, a lo que Carlos Vives se tomó la cabeza con sus manos sorprendido.

Además, el mandatario destacó también la labor de la esposa del cantante, Claudia Elena Vásquez y se comprometió con Vives a inyectar recursos en Santa Marta. “Una ciudad como Santa Marta necesita una gran inversión, hay muchas necesidades como el caso del acueducto, estamos buscando las mejores opciones, también rescatar el patrimonio ancestral, el tema de la erosión costera y en Pescaito tenemos un reto enorme”, señaló Duque.

Entre tanto, Carlos Vives expresó: “Tras la Perla es una iniciativa ciudadana de un ciudadano samario que ya no se quiere quejar más sino que quiere hacer parte de la solución. Empecé a preguntar por las problemáticas de la ciudad y a tocar las puertas. Y así fue cómo nació nuestra fundación, de ver cómo puedo estar al servicio de mi ciudad para solucionar los problemas fundamentales de mi comunidad, por supuesto poner la lupa y aprovechar que me quieren y me oyen y unir como ciudadano a mi comunidad y así tratar de acercarnos a los líderes y ver cómo podemos poner la ciudad al día”.

Por María Camila Torres – La FM