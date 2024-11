Elton John contó hace unos meses, a través de sus redes sociales, que estaba lidiando con una "infección ocular grave" que le dejó con la visión "limitada" en un ojo. Dijo que se estaba recuperando, pero que todo había sido un "proceso extremadamente lento y que pasaría algún tiempo antes para recuperar la visión".

"Estoy muy agradecido al excelente equipo de médicos y enfermeras y a mi familia, que me han cuidado tan bien durante las últimas semanas", escribió. "He estado pasando el verano recuperándome tranquilamente en casa y me siento positivo por el progreso que he logrado en mi curación y recuperación hasta ahora".

Ahora, en una reciente entrevista, el cantante de 77 años alarmó a sus seguidores al informar que todo ha empeorado. "Desafortunadamente perdí la vista en mi ojo derecho" debido a una infección, aseguró en ‘Good Morning America’.

"Hace cuatro meses que no puedo ver", dijo. "Y mi ojo izquierdo no está en su mejor estado. Hay esperanza y ánimo de que todo irá bien, pero estoy un poco estancado en este momento, porque puedo hacer (una entrevista) así, pero cuando voy al estudio y grabo, no sé, porque no puedo ver ni una letra para empezar".