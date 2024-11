Hollywood está repleto de estrellas del cine, teatro, televisión y de la música, y aunque la mayoría de las personas creen que estos famosos no tiene estudios, la realidad es que la mayoría se preparó académicamente para incursionar en el mundo del entretenimiento.

Asimismo, hay otros que, además, estudiaron otras carreras universitarias que no tienen nada que ver con las artes. Este es el caso de Natalie Portman, Will Ferrell, Mayim Bialik, Ashton Kutcher, y Rooney Mara, solo por mencionar algunos.

Natalie Portman tiene una licenciatura en psicología. "Sentí que había cometido algún error", recordó más tarde, "que no era lo suficientemente inteligente para estar en esta compañía y que cada vez que abriera la boca tendría que demostrar que no era simplemente una actriz tonta", dijo en una entrevista.

Will Ferrell tiene una licenciatura en información deportiva. El actor se graduó de la Universidad del Sur de California en 1990. En 2017, Ferrell recibió un Doctorado honorario en Letras Humanitarias de la misma escuela.

El programa de información deportiva en realidad ya no existe. Ferrel dijo: "Sí, me has oído, información deportiva. Un programa tan difícil, tan arduo, que lo interrumpieron ocho años después de que me fui. Los que tenemos títulos en información deportiva somos un grupo de élite. Somos como los Navy Seals de los graduados de la USC. Somos muy pocos y había una alta tasa de deserción".

Mayim Bialik se hizo famosa por su papel principal en la comedia de NBC Blossom , de 1991 a 1995. Aunque pasó desapercibida durante años, Mayim tiene una inteligencia increíble.

Su doctorado en neurociencia no es el tipo de cualificación que tienen la mayoría de los actores y, aunque volvió a las pantallas como la superinteligente Amy en ‘The Big Bang Theory’, sigue activa en el campo de la medicina y ha publicado libros sobre paternidad y pubertad.