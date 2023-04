Elianis Garrido se sinceró y se refirió a los rumores de su divorcio: "fue una decisión que tomé"

Luego de esto, la participante de 'Protagonistas de Nuestra Tele' y su compañera de set de 'Lo Sé Todo', se tomaron una foto juntas con una cara de tristeza. Por lo cual, los seguidores de la modelo quedaron impactados con aquellas publicaciones. Por lo cual, los comentarios no se hicieron esperar.

“¿No se supone que Elianis está casada?", "Yo me la imagino riéndose del poco e’ gente que están diciendo amiga, pero y tu boda”, escribieron algunos.

Debido a esto, salió a dar declaraciones y a aclarar la situación. "Yo no me he divorciado. Que no muestre mi relación por aquí fue una decisión que tomé antes de casarme. Estamos bien”, expresó.

Asimismo, dijo que en Twitter nadie se enterará de lo que realmente pasa con su vida. Ella solo publica cosas junto a su compañera, 'Mafe'.

"A veces tuiteo cosas de hace tiempo, pues yo escribo mucho, escribo poesía y a veces comparto. Yo trabajo en un programa de chismes, yo sé cómo funciona esto. Los que me siguen de verdad saben que yo casi ni mi familia”, puntualizó.