Elianis Garrido reveló el porqué se desmayó en programa en vivo: "tendré unos días de reposo"

Los seguidores quedaron preocupados por lo que ocurrió en el programa.

En menos de nada, la noticia se hizo viral en redes y varios de los seguidores de la barranquillera quedaron sorprendidos por lo que pasó. En el video que se difundió se ve cómo la mujer empieza a sentirse mal de la garganta. Garrido no tuvo tiempo para pararse y salir del set, por lo cual se desmayó dejándola inconsciente.

Luego de que se revelara el momento exacto del incidente, una de sus compañeras de programa contó cómo fue ese momento y qué sintió.

Afortunadamente la atendieron de inmediato mientras continuaban con el en vivo. Sin embargo, al pesar de confirmar que se encontraba bien, no revelaron la causa de por qué se desmayó.

Por lo cual, la actriz decidió pronunciarse y comentar qué sucedió y cómo se sentía. "A todos los que me han escrito y se han preocupado genuinamente por mí. Gracias desde el fondo de mi corazón. No he podido leer muchos mensajes. Ya me pondré al día con calma en cuanto me sienta mejor".

Asimismo, indicó que lo que ocurrió no fue mentira, porque "nunca en mi vida jugaría con mi salud y jamás haría show", expresó la exparticipante de Protagonistas de Nuestra tele.

Luego de ello, indicó que todo se trató de una bronquitis. "Lastimosamente a veces priorizamos muchas cosas y le vamos dando un segundo lugar a temas que creemos que son comunes como una "gripa" que pueden empeorar y volverse bronquitis o algo peor".

Finalizó diciendo que tendrá unos días de reposo para que todo se solucione.

Aquí en video del accidente: