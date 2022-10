Elianis Garrido y Luisa Fernanda W fueron estafadas por el mismo "amigo"

La creadora de contenido compartió su aprendizaje y la presentadora se animó ya que fue la misma persona.

Al menos, 100 millones de pesos perdió Luisa Fernanda, según lo que la joven relató: “Resulta que un amigo muy especial se me acerca un día y me dice: ‘Lu, te tengo el negocio de la vida’, me pintó un negocio espectacular. Me dijo que la inversión era de 100 millones de pesos. Yo tenía una plata ahorrada porque me quería comprar un bolso nuevo. Sí, porque yo ahorro para comprarme mis bolsos, mis gafas y mis cosas. Hay que ahorrar para darse gusto también”.

Tras lo ocurrido, la empresaria jamás lo volvió a ver ya que el "amigo" se escondió y está es la hora que no se sabe nada.

A raíz de la confesión de la creadora de contenido, la actriz colombiana, Elianis Garrido, decidió contar su experiencia con la misma persona pues ella también fue víctima del mismo hombre.

Según la versión de Garrido, dicho personaje le propuso un negocio y le vendió la misma idea que a Luisa Fernanda W y la barranquillera terminó entregándole su dinero para la supuesta inversión.

“El nombre me lo reservo porque él a mí sí me ha contestado. Yo metí el dinero, la mitad de lo que metió Luisa, y la plataforma se cayó a los 15 días. Eso fue ahorita en el mes de febrero. Hay que aprender a no ser tan confiada. Lastimosamente, las experiencias nos cuestan lágrimas, fracasos, dinero y también amistades”, concluyó Elianis.