Elianis Garrido no aguantó y lloró en pleno programa al hablar de su esposo: "él ha sido mi ancla"

Elianis Garrido reveló detalles sobre su relación, pero fue tan emotivo, que se le salieron las lágrimas.

En el programa de Eva Rey, Elianis fue una de sus invitadas y tocaron un tema que para la presentadora fue bastante emotivo. Allí dijo que su pareja la ha apoyado en todo y que ha sido como un ancla. Fue este hombre que le ayudó a pasar momentos muy fuertes que vivió con su anterior exnovio y el tema de la medicación.

"Yo dejé la medicación como a los tres meses de conocer a mi chico, él ha sido mi ancla increíble, él es un hombre muy centrado, muy noble en su corazón y yo creo que él ni siquiera lo sabe, pero me ayudó mucho. Ese primer año juntos fue terrible, estoy muy agradecida", explicó Elianis.

Cuando ella está diciendo las últimas palabras, se le empiezan a aguar los ojos y habla con voz quebrantada. Además, porque pasó por otro momento que la marcó y hasta sintió vergüenza de ello.

Confesó que un día se sentía muy mal emocionalmente, tanto así que, quiso tomar una decisión fatal, pero su mamá estaba por lo que no lo hizo. Si la señora no se hubiese encontrado allí, ya no estaría contando la historia.

"Yo decía. Si ella ha podido con todo y ha sacado adelante esta familia, ¿Cómo p**** yo no voy a poder con una crisis de estas? ¡Qué vergüenza! Yo tirarme acá y mi abuela tener que enterrarme a mí porque yo fui una cobarde", expresó la presentadora famosa.