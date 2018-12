La famosa empresaria Kim Kardashian sorprendió a todos sus seguidores con una reveladora fotografía.

En la imagen, la estrella de ‘Keeping up with the Kardashians’ posa con un vestido transparente que deja muy poco a la imaginación y que, por supuesto, generó cientos de comentarios.

La fotografía fue publicada por la famosa en Instagram y ya acumula casi cuatro millones de ‘Me gusta’.

Ver esta publicación en Instagram Fittings🧚🏼‍♂️ Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 17 de Dic de 2018 a las 5:40 PST

Como si esta foto no bastara para calentar las redes, su hermana menor Kylie Jenner hizo lo propio hace unos días con otra imagen en la que también luce un traje con transparencias.

La más joven del clan Kardashian-Jenner compartió con todos sus fanáticos una instantánea en la que queda al descubierto su voluptuosa figura en un traje lleno de diamantes.

Las hermanas siguen demostrando que son las más mediáticas de la familia y que saben muy bien cómo llamar la atención.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kylie (@kyliejenner) el 13 de Dic de 2018 a las 2:17 PST

Por: Luisa Fernanda Rodríguez – La Mega