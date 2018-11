Durante un poco más de una década, Kim Kardashian ha expuesto su vida ante las cámaras de su reality ‘Keeping Up with the Kardashians’, sin dejar mucho a la privacidad. A esto se le suma que diariamente mantiene atentos a sus más de cien millones de seguidores en las redes sociales respecto de cada paso que da.

Pareciera que no queda mucho por saber sobre esta famosa socialité, sin embargo, en los últimos meses ha hecho una que otra declaración inesperada y poco conocida sobre su vida; la más reciente sorprendió a más de uno cuando durante el último capítulo de ‘Keeping Up with the Kardashians’ la empresaria confesó que consumió éxtasis cuando fue al altar por primera vez y lo volvió a hacer durante el rodaje de su video sexual.

En medio de una conversación con su excuñado Scott Disick y su hermana Kendall Jenner, Kim expresó, “Cuando me casé por primera vez, lo hice drogada con éxtasis”.

Es de recordar que Kim Kardashian fue al altar por primera vez a la edad de 20 años, en esa oportunidad el dio el ‘Sí, acepto’ al productor Damon Thomas, con quien estuvo casada desde el año 2000 hasta el 2004.

Posteriormente, Scott Disick le preguntó si también estaba drogada cuando hizo el video sexual que la lanzó a la fama. La empresaria no dudó en responder, “Absolutamente. Es algo que todos lo saben. Mi mandíbula estaba temblando todo el tiempo”.

El escándalo por el video sexual de Kim estalló en el 2007, año en el que también se estrenó su reality. En la cinta se le ve a la estrella de televisión sostener relaciones sexuales con su pareja del momento, el actor Ray J. El video casero no tardó en hacerse viral, pero finalmente las Kardashian lograron sacarle provecho a esto.

Finalmente Kim aseguró que todo esto hizo parte de su “fase salvaje” que le llegó a modo de “adolescencia tardía”, y aunque ya no hace ese tipo de cosas, todavía se considera el alma de la fiesta. Y, de algún modo, sus dos experiencias con el éxtasis le dejaron la moraleja de que probar esta droga, la lleva a cometer profundos errores.

