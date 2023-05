El regaño de Juanes a sus hijos cuando cantan reguetón: "ustedes saben lo que están cantando"

Por estos días Juanes se encuentra promocionando el lanzamiento de su nueva canción 'Cecilia', una melodía inspirada en su esposa, Karen Martínez, con quien tiene una relación de mas o menos 20 años.

Además de contarle a Eva la crisis que pasó con Karen y que la canción fue algo muy importante en la relación, Juanes habló de la cotidianidad que vive con sus tres hijos Paloma, Luna y Dante, siendo el tema musical en el que a veces difieren, pues a veces cuando van en el carro, ellos resultan cantando unas canciones de reguetón que sorprenden a su padre por la letra, por lo él que les pregunta: "¿ustedes si saben lo que están cantando en esa letra por Dios?".

Su asombro es precisamente porque Juanes asegura que sus hijos crecieron escuchando 'The Beatles', 'The Rolling Stones' y otras bandas, las cuales tienen una letra un poco más "respetuosa" con las mujeres y la sociedad en general, pues para él hay letras que son muy fuertes.

Juanes también cuenta que sus hijos se ríen de él cuando se pone en ese papel, aunque también asegura que dentro del género hay artistas que le gustan y apoya lo que hacen, no obstante, no se ve haciendo dúo con los reguetoneros, pues no se sentiría cómodo.