Juanes estrenó canción dedicada a Karen Martínez: tuvieron momentos críticos ¡Casi terminan!

Juanes sorprendió luego de confesar que pierde a Karen Martínez, su esposa.

La letra le llegó a todos, ya que, estaba muy directa y sentimental. Allí reflejó los problemas que él tuvo con ella y los momentos oscuros que pasaron, pero lograron resolver.

En medio de una entrevista con Eva Rey, él reveló que en un momento atravesó una crisis con Karen y las cosas no iban para ningún lado. "Cuando yo le mostré ‘Cecilia’, terminada con Juan Luis [Guerra], ella no sabía que él la iba a cantar esa canción conmigo. Se emocionó demasiado y se puso a llorar. Fue muy bonito", expresó Juanes.

Hay que destacar que ellos dos están casados desde el 2004 y todo fue muy rápido. Porque en ese mismo años decidieron casarse, luego de un tiempo tuvieron a Luna y Paloma. Sin embargo, ellos no estaban bien, pero para mantener a su familia unida, decidieron seguir juntos para "a ver qué pasaba".

Luego en el 2009 nació Dante llegó para darles mucho amor y unirlos más. La pareja ha pasado por diferentes momentos, pero siguen de pie superando cada uno de los obstáculos que se le lleguen a presentar.

Letra de Cecilia

Cuando hablamos y peleamos

No vamos a ningún lado

Nos lastimamos y más y más y más y más

Nos apartamos

Qué tal si nos olvidamos Oh oh oh oh oh oh



De esa rabia destructora

Y empezamos por ahora

A mirarnos a los ojos

Olvidando los enojos

Quizá todo así mejora



Siento el aire acabarse

Si dejas de ser mi novia

Y cuando intento olvidarte

Más te pienso y no te sales



Cecilia ven baila conmigo

Que tus atardeceres rojos

Son el delirio de mis ojos



Cecilia ven baila conmigo

Tú puedes colorear mis días

Cuando dices que me amas

Y mi corazón en llamas apagar



Sincero este amor por ti

Es de lo mejor que tengo

Si pudiera regresarme en el tiempo

Me volvería a enamorar igual



Siento el aire acabarse

Si dejas de ser mi novia

Y cuando intento olvidarte

Más te pienso y no te sales

Cecilia ven baila conmigo

Que tus atardeceres rojos

Son el delirio de mis ojos



Cecilia ven baila conmigo

Tú puedes colorear mis días

Cuando dices que me amas

Y mi corazón en llamas apagar



Eres mi cielo mi alma gemela estar contigo amor que vale la pena

Eres mi anhelo

Mi vida entera

Y cuando intento olvidarte

Más te pienso

Y no te sales



Cecilia ven baila conmigo

Que tus atardeceres rojos

Son el delirio de mis ojos

Cecilia ven baila conmigo



Tú puedes colorear mis días

Cuando dices que me amas

Y mi corazón en llamas apagar



Cecilia (Cecilia ven baila conmigo)

Cecilia (Cecilia ven baila conmigo)

Cecilia (Cecilia ven baila conmigo)

Cecilia (Cecilia ven baila conmigo)

Lerelerelerelelele baila conmigo Lerelerelerelelele baila conmigo

Lerelerelerelelele baila conmigo