El regalazo de Raphy Pina a Natti Natasha en su cumpleaños ¡Directamente desde la cárcel!

La artista recibió tremenda sorpresa de su esposo Raphy Pina.

En el año 2019, el amor nació entre el productor musical Raphy Pina y la cantante de reguetón Natti Natasha, no obstante, a mediados del mes de abril, él fue condenado a más de tres años de prisión por posesión ilegal de armas y deberá pagar una multa de 150 mil dólares ,

Desde ese entonces la relación de los famosos se ha visto envuelta en rumores de infidelidad, la supuesta alegría de Natti Natasha al estar sin su esposo y la pelea del productor desde la cárcel con Don Omar, pues algunos internautas aseguran que él quiere dañar la carrera del intérprete de 'Pobre Diabla'.

En medio de todo, Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, nombre de pila de la artista, ha mostrado su apoyo y rotundo amor a su esposo, pues no solo comparte emotivos mensajes en sus redes sociales para él, sino que cada vez que puede pasa a visitarlo a la prisión en Guaynabo, Puerto Rico, esto sin importar que no la dejen entrar, pues según ella lo hace para que "él sienta su presencia desde afuera".

Pero está acción no es solo por parte de la artista de República Dominicana, pues desde su centro de reclusión Raphy Pina, se ha encargado de hacer sentir a su esposa acompañada, protegida y feliz, algo que quedó evidenciado en el cumpleaños número 36 de Natti Natasha, pues el productor se dio 'mañas' de hacerle llegar un regalazo.

Tal y como lo muestra la intérprete de 'Sin Pijama' en sus redes sociales, a su casa llegó una gigantesca caja, la cual contenía ni más ni menos que una camioneta de color blanco, un detalle que sorprendió gratamente a Natti, quien aseguró al lado de Raphy se sentía la "mujer más feliz del mundo".

Palabras de agradecimiento de Natti Natasha a Raphy Pina por su regalo:

"Lejos, pero aquí nunca dejas de sorprenderme , nunca dejas de ser tú. Nunca dejas de hacerme sentir la mujer más feliz del mundo. Pase mi cumple contigo , y esas dos horas fueron la mejor celebración porque nos olvidamos de todo. Mi mejor amigo , mi media mitad. Buscaste los mejores cómplices porque no sospeché nada , y eso 👀 que me las llevo todas lol . GRACIAS porque se que no te quedaban muchos minutos y aun así te quedaste conmigo pa llorar contigo de la felicidad lol TE AMO PARA SIEMPRE. Esperando por segundo para celebrar una vida entera a tu lado. DIME DIME DIMEEEE MUÑECOTEEEEEEEEEEE"