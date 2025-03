El nuevo sencillo de Selena Gomez y Benny Blanco, titulado Younger and Hotter Than Me, ha generado gran expectativa entre los fans. A primera vista, la canción parece narrar la historia de una expareja que ha sido reemplazada por alguien más joven y atractivo. Sin embargo, los artistas han revelado que el tema va más allá de una simple historia de desamor y toca aspectos más profundos de la fama y el crecimiento personal.

Letra de Younger And Hotter Than Me en inglés y español

Verse 1

Waited outside your apartment

You used to come down for me

I used to feel like an angel

Now I’m a dog on your leash

Begging for more

X on my hand drawn in Sharpie

Now I use my own ID

All of the girls at this party

Are younger and hotter than me

And I hate what I wore

But I hate myself more



Chorus

For thinking you were different

Wish I never loved you

We’re not getting any younger

But your girlfriends seem to



Verse 2

Looking for something to tell you

Looking for reasons to speak

Pictures of you at the movies

Is she younger and hotter than me?

Is it all in my head

Should have moved on instead



Chorus

For thinking you were different

Wish I never loved you

We’re not getting any younger

But your girlfriends seem to



Bridge

Someone else

Was I someone else?

There you were

Someone else

Someone else



Outro

Waited outside your apartment

You used to come down for me



LETRA EN ESPAÑOL

Verso 1

Esperé afuera de tu apartamento

Solías bajar por mí

Solía sentirme como un ángel

Ahora soy un perro en tu correa

Suplicando por más

Una "X" en mi mano dibujada con Sharpie

Ahora uso mi propia identificación

Todas las chicas en esta fiesta

Son más jóvenes y atractivas que yo

Y odio lo que llevé puesto

Pero me odio aún más

Coro

Por pensar que eras diferente

Ojalá nunca te hubiera amado

No estamos rejuveneciendo

Pero tus novias sí lo hacen

Verso 2

Buscando algo que decirte

Buscando razones para hablar

Fotos tuyas en el cine

¿Es ella más joven y atractiva que yo?

¿Está todo en mi cabeza?

Debería haber seguido adelante en su lugar

Coro

Por pensar que eras diferente

Ojalá nunca te hubiera amado

No estamos rejuveneciendo

Pero tus novias sí lo hacen

Puente

Alguien más

¿Fui alguien más?

Ahí estabas

Alguien más

Alguien más

Outro

Esperé afuera de tu apartamento

Solías bajar por mí