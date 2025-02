La tercera semana de 'La casa de los famosos' estuvo llena de visitas sorpresa. Algunas fueron de exparticipantes, pero algunos familiares y amigos de los concursantes también fueron a visitarlos bajo la modalidad de 'congelados'. Sin embargo, no muchos respetaron la regla de quedarse completamente inmóviles, pasara lo que pasara.

En los últimos días, la situación se acentuó, con la visita del hijo de 'La abuela', pero sobre todo con Dani Duke, la novia de 'La Liendra', cuando entró a verlo, él no aguantó y se movió claramente. Por eso hubo una dura advertencia y se esperaba que hubiera consecuencias, pero todo terminó de una forma muy diferente.

En el capítulo del sábado, la que ingresó fue Leonela Calderón, la hermana de Yina Calderón, que tampoco pudo contenerse y se movió al tenerla cerca. Esto hizo que el 'Jefe' se enojara y tomara una drástica medida que afectará a todos los habitantes de 'La casa de los famosos': no habrá más 'congelados'.

"Ustedes se han movido en todos los congelados", reprochó el 'Jefe', amonestando a Yina por "romper por completo la regla", enviándola directamente a la placa.

Yina protestó por la medida, pero no por su castigo, sino pidiendo que no quitaran los congelados para todos los demás. Carla Giraldo, quien tomaba la voz del programa en ese momento, le explicaba que la decisión del 'Jefe' no estaba en discusión, y permanecería así hasta que él lo decidiera.

Al final, la que sonrió fue Melissa Gate, que en su turno de 'congelados' también se movió, pero ahora disfrutó que el castigo llegara por culpa de Yina.