El 'gordo' Ariel: Nanis Ochoa y las polémicas que ha tenido con otras presentadoras

Ana Karina Soto y Ariel Osorio

Al 'gordo' Ariel lo criticaron bastante por los comentarios que soltó en pleno programa, luego de que Ana Karina Soto llevara a su hijo Dante al programa.

Todo empezó cuando Elianis Garrido le dijo a Ariel "Tiembla Ariel Osorio, porque aquí hay colágeno, de verdad. Nuestro invitado de esta tarde es Dante Aguilar Soto”.

Aunque todo iba bien al comienzo, luego hubo una frase que dejó impactado a la mayoría de personas. En medio de esto, él no perdió oportunidad para decir lo siguiente "No, es que yo no aguanto tanto colágeno", mientras se tocaba la cara. Algunos dijeron que esta palabra no fue bien utilizada, porque no era apropiada para referirse a un niño.