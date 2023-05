Nanis Ochoa dejó loquito a todos luego de posar en micro bikini tras practicarse una abdominoplastia

Nanis Ochoa enloqueció a todos con video de su cuerpazo en donde luce tremendas 'pompas'.

A pesar de revelar que al comienzo lloró mucho por la cicatriz que le quedó, ahorita está muy contenta por cómo le quedó tremendo abdomen. "No me arrepiento. Si tienes una, te recomiendo paciencia, el tiempo la mejora, y también algunas cremas y sobre todo el láser", dijo en la publicación.

Muchos le agradecieron por mostrar la realidad de aquellos que también se someten a esta cirugía. Por otra parte, algunos dijeron que no se le notaba la cicatriz y que se veía muy regia como siempre.

También le dieron consejos para no tener aquella raya en su abdomen. Un internauta dijo que es bueno ponerse una cáscara de banano por varios días.



Otros, por su parte, dijeron que Nanis no necesita este tipo de cirugía y que como sea se ve excelente. "Siempre ha sido una mujer hermosa", "Qué linda que cuentes tu testimonio", "La abdominoplastia más linda que he visto", entre otros.

Hay que recordar que el nombre real de la modelo es Daniela y ha descrestado a todos por mostrar su rutina de belleza y mostrar su escultural cuerpo.



Participó en el reality del Canal RCN 'Mundos Opuestos'. Se confirmó que tuvo una relación con Pipe Calderón, pero habría sido una infidelidad, por parte de él, que le dieron fin a su noviazgo.