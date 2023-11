Mediante sus redes sociales, el también actor aprovechó para expresar el dolor y los sentimientos que está llevando en el luto. En su cuenta de Instagram, en la cual cuenta con más de 400 mil seguidores, realizó una publicación con varias fotografías tanto de la actriz como imágenes significativas de la relación.

“Te confieso que veo esta foto y la palabra ‘efímero’ viene a mi mente. Conocía la palabra, pero no la entendía… eso te lo confieso. Te confieso que estoy bien… Vale, está bien, te confieso que no fui honesto. No estoy bien, solo estoy. Te confieso que no estoy mal… eso sí te lo juro”, expresó Raúl.

