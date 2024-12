Taylor Swift, Beyoncé, Karol G, Sabrina Carpenter y Charli XCX marcaron la pauta en el panorama musical de 2024. Este año, además, se reveló el oscuro pasado de Puff Diddy, y el arte rompió esquemas: una obra creada con inteligencia artificial alcanzó el millón de dólares, mientras que otra, protagonizada por un plátano, se subastó por 6,2 millones.

En literatura, Salman Rushdie publicó sus reflexiones tras el atentado que casi le cuesta la vida en 2022. También surgieron acusaciones contra la fallecida Alice Munro, quien habría encubierto abusos sexuales perpetrados por su segundo esposo. En cine, la animación dominó con Inside Out 2 y la acción lo hizo con Deadpool & Wolverine, mientras que el cine de autor brilló con Pedro Almodóvar y Jacques Audiard.

Vea también:Paul McCartney y Ringo Starr sorprendieron al tocar juntos una vez más

El dominio de Taylor Swift y los nuevos nombres

El nombre de Taylor Swift no dejó de sonar este año. Con su gira The Eras Tour, alcanzó un hito histórico al superar los 1.000 millones de dólares en ingresos y vender casi 10 millones de entradas. Además, obtuvo seis nominaciones a los Grammy por su álbum The Tortured Poets Department. Sin embargo, no logró destronar a Beyoncé, quien lidera los Grammy 2025 con 11 candidaturas gracias a su álbum country, Cowboy Carter.

A estas consagradas artistas se sumaron talentos latinos como Karol G y Shakira, junto con las emergentes Sabrina Carpenter y Chappell Roan. En el ámbito del rock, los hermanos Gallagher anunciaron una gira de Oasis para 2025, generando gran expectativa.

Escándalos sexuales: Puff Diddy y Alice Munro

El año estuvo marcado por escándalos. Puff Diddy enfrenta más de 100 denuncias por abusos sexuales y fue arrestado el pasado 16 de septiembre por cargos de extorsión, tráfico sexual y proxenetismo. Por otro lado, la hija de Alice Munro, Premio Nobel de Literatura 2013, acusó a la escritora de encubrir las violaciones que sufrió desde los nueve años por parte de su padrastro.

En literatura, el Premio Nobel fue otorgado a la surcoreana Han Kang, mientras que la novela James, de Percival Everett, ganó el National Book Award. Además, Salman Rushdie reflexionó sobre el ataque que casi lo mata en su libro Knife (Cuchillo).

Vea también: Beéle se une a Thisizlondon y lanzan remix de ‘Pinacolada’: letra

Cine: entretenimiento y autoría

El cine de entretenimiento dominó las taquillas con Inside Out 2, Deadpool & Wolverine y Despicable Me 4. Sin embargo, el cine de autor tuvo su momento con Emilia Pérez, un musical sobre un narcotraficante mexicano que transiciona a mujer. Dirigida por Jacques Audiard, la película, protagonizada por Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña y Selena Gómez, obtuvo cuatro Premios del Cine Europeo y 10 nominaciones a los Globos de Oro.

Por su parte, Pedro Almodóvar triunfó con su primer largometraje en inglés, La habitación de al lado (The Room Next Door), ganador del Festival de Venecia. En televisión, Shogun se llevó cuatro Premios Emmy, incluido Mejor Drama, mientras que Hacks se impuso en comedia.

Arte y cultura: la irrupción de la IA y grandes hitos

El arte rompió esquemas con una obra creada por IA, vendida por más de un millón de dólares, y con la irreverente Comedian de Maurizio Cattelan, subastada en Nueva York por 6,2 millones. En moda, John Galliano resurgió tras años de ostracismo con un documental y una gala del MET que celebraron su legado, justo antes de anunciar su salida de Maison Margiela.

En gastronomía, la cocina española y latinoamericana brillaron con seis restaurantes entre los diez mejores del mundo según The 50 Best, liderados por el barcelonés Disfrutar.

El año culminó con una gran noticia: la reapertura de la catedral de Notre Dame, restaurada tras el devastador incendio de 2019, devolviendo al mundo una obra maestra del arte gótico.