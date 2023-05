Por otro lado, la artista colombiana tocó levemente los problemas que ha pasado en su vida amorosa, proceso en el según ella, la música la salvó cuando se sentía perdida. Asimismo, dentro de lo sucedido y con el paso del tiempo, aseguró ha ido aprendiendo algunas lecciones de las cuales muchas han sido de otras mujeres de su entorno, mismas que le ayudaron a llegar a la conclusión de que "ya no importa tanto si alguien te es o no te es fiel", lo importante es ser fiel a sí mismo, así los demás no lo sean con uno.

Ya para terminar, agradeció a su mamá Nidia Ripoll por seguir de pie a pesar e todo lo que ha tenido pasar, a sus amigas y a sus hijos Sasha y Milán, por quienes asegura está trabajando para "ser una mejor mujer cada día".

Las madres solteras tampoco se quedaron por fuera del discurso, pues Shakira las felicitó por defender a sus hijos como unas leonas. Ya para terminar pidió mejor se celebrara el año de las mujeres, esto relacionado al avance que han tenido en la sociedad.

Discurso de Shakira en los Billboard: