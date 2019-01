Director se disculpa con Cameron Diaz por mostrarle sus genitales

El director estadounidense Peter Farrelly, de quien se ha hablado mucho en los últimos días por su película ‘Green Book’, ganadora recientemente de un Globo de Oro a ‘Mejor película de comedia o musical’; ha sido el protagonista de varios titulares tras disculparse públicamente con Cameron Diaz por un ‘vergonzoso hecho’ que ocurrió hace 20 años.

Tras ganar el Globo de Oro, Farrelly pasó rápidamente de la risa al llanto luego de que, según lo informado por Infobae, la revista The Cut reviviera un artículo de Newsweek del año 1998, en el que se decía que el cineasta acostumbraba a mostrarle sus partes íntimas a algunas actrices, una de ellas fue precisamente Diaz, quien protagonizó en 1998 la película ‘Loco por Mary’, dirigida por Peter Farrelly y su hermano, Bobby.

Por aquella época, la actriz no prestó mucha importancia a lo ocurrido, incluso los medios citan algunas de sus declaraciones a Newsweek, en las que expresa que tomó la situación por un lado positivo. “Cuando un director te muestra su pene el mismo día que lo conoces, tienes que reconocer que es un genio creativo”.

Sin embargo, actualmente en plena era del #MeToo, aquella situación que fue tomada como “divertida” toma un tono más oscuro. Consciente de ello, Farrelly expresó a la revista The Cut por medio de su representante que, “Cierto. Fui un idiota… Hice esto hace décadas y pensé que era algo gracioso y la verdad es que me avergüenzo y me siento culpable. Lo siento profundamente“.

Hasta el momento Cameron Diaz no se ha manifestado al respecto de lo ocurrido.

Por: Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital