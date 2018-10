‘Los Ángeles de Charlie’ es el nuevo proyecto que esperan ansiosos los fanáticos del clásico protagonizado por Cameron Díaz, Drew Barrymore y Lucy Liu, años atrás. El regreso de la cinta en una versión moderna ha creado grandes expectativas en los espectadores que siguen paso a paso el desarrollo de esta producción a través de redes sociales e internet.

No obstante, con un elenco integrado por estrellas de la industria del cine, la historia promete grandes resultados en cuanto a la línea que se venía manejando desde hace años (tendrá algunos cambios en la trama). Sus protagonistas marcarán la diferencia debido al estilo de personalidades que le imprimirán a sus personajes.

La cinta dirigida por Elizabeth Banks inició su rodaje hace algunas semanas atrás y ya comenzaron a revelarse detalles de las escenas, de las famosas agentes y del camino que tomará la historia.

Recientemente se dieron a conocer las primeras imágenes de Kristen Stewart encarnando a una de las protagonistas. Allí se le puede ver luciendo un estilo rudo y underground, su cabello corto y rubio y llevando un arma en sus manos mientras corre por las calles.

De acuerdo a las fotografías publicadas por Just Jared, Alemania es el escenario en el que se desarrollan estas escenas donde Stewart está en acción. En otros adelantos se puede observar al grupo de agentes charlando acompañadas de Noah Centineo, uno de los amores de uno de los ángeles.

Kristen Stewart is hard at work on the upcoming #CharliesAngels reboot! New set pics here: https://t.co/cv1etMPodU

— JustJared.com (@JustJared) 12 de octubre de 2018