La nueva realidad de Los Reyes causo risas y hasta mal genio en los espectadores; sin embargo, hubo una historia de amor que se robó toda la atención, la de Idiarte y Laisa.

Que Emilio, el alto ejecutivo del grupo GER, fuera casado no fue inconveniente para que se enamorara y tuviera una aventura con Laisa, el hermano transexual de Beto, quien nunca se avergonzó de quién era y mucho menos de sus sentimientos por el hombre, una situación que no le pasó a él, pues enterarse de que ella no era una mujer causó un poco de asombro.

Aun con esto, los 'tortolitos' vivieron su historia de amor, misma en la que hubo escapadas, peleas, llamadas secretas y hasta besos, demostración de afecto que despertó la curiosidad de los televidentes, pues muchos se preguntaron si en realidad se besaron o cómo se llevó a cabo la escena.

Beso entre Laisa Reyes y Emilio Idiarte:

De acuerdo a lo dicho por Diego Trujillo, quien le dio vida a Idiarte, la relación entre Laisa y su personaje fue muy inocente, tanto así que nunca hubo un beso, pues aunque la historia sí lo proponía jamás se dio la oportunidad, ya que cada vez que iban a besarse algo interrumpía el romántico momento.

Para el actor, esto fue lo especial del romance y la telenovela en general, pues siempre tuvo a los espectadores con expectativas sobre lo que iba a suceder.