Diego Camargo es un destacado humorista colombiano que recientemente compartió en una entrevista con Pulzo sus opiniones sobre las diferencias que surgieron entre él y su colega, el comediante Ricardo Quevedo, quien es ampliamente reconocido en el mundo del entretenimiento bajo el apodo de ‘Cejaspobladas’.

“ No somos amigos. Soy un tipo que fui arrogante en una época, fui director de ‘Comediante de la noche’, cometí muchos errores en mi vida, pero esta misma me dio la oportunidad de corregir mis errores. Yo amé a Quevedo e hizo un papel clave en el cambio de la nueva comedia”, dijo.

No dejes de leer: ¿Se tienen raye? Diego Camargo reveló si tiene o no una amistad con Liss Pereira

Diego Camargo habló de Ricardo Quevedo

Seguidamente, declaró: “En este momento de la vida, Ricardo Quevedo no ha trabajado más en la vida que solo para él. Me encanta su comedia, pero me da mucho dolor que él no me quiera hablar”.

Lee también: Diego Camargo revivió vieja foto de cuando era gordito y estaba mechudo

Camargo recordó que ambos estuvieron en la celebración de los 15 años de ‘The Suso’s Show’ el 23 de agosto en el Movistar Arena y su colega lo ignoró: “Yo esperaba sentarme un segundo con Ricardo y decirle: ‘Usted y yo éramos amigos. Yo estoy muy viejo, tengo 50 años, yo quiero hacer las paces y confesar que fui un mal director y a él eso no le importa'”.

Diego Camargo resaltó su profunda admiración por Quevedo, destacando el impacto significativo que ha tenido en su carrera. Según sus palabras, lo respeta enormemente debido a las notables contribuciones que ha realizado en el ámbito de la comedia.

También elogió la calidad de su trabajo y de transformar y renovar conceptos dentro del género, lo que demuestra su capacidad para innovar y evolucionar constantemente.

“Conmigo no hemos empatado, entonces tengo celos, no es algo universal no lo puedo juzgar, creo que son celos profesionales, y me gustaría sentarme con Ricardo y abrazarnos, no quiero seguir cargando esta tristeza”.

Te podría interesar: ¡No va más! Diego Camargo reveló que se separa de su esposa tras 17 años de matrimonio