Pese a que se desconoce qué bienes le tuvo que dar Epa Colombia a Diana Celis tras su ruptura, la pelea parece no tener fin, pues luego de lo dicho por la empresaria de Keratinas, la futbolista le habría respondido en sus redes sociales.

"Hay personas que solo destilan veneno y mentiras de su corazón. Son tan falta de amor que solo dañan a los demás con calumnias. Bendiciones para todos", fue el texto que escribió Diana Celis en sus redes sociales para acompañar tres fotografías donde se le ve muy feliz.

Cabe aclarar, que la futbolista no escribió nombres o se refirió a un hecho especifico, no obstante, debido a que su publicación fue después de las declaraciones de Epa Colombia, se podría pensar que respondió a lo dicho por su ex.