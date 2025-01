El reconocido exponente del reguetón, Daddy Yankee, vuelve a estar en el centro de la atención pública, pero esta vez no por su retiro ni por su separación, sino por su música. A pesar de haberse alejado de la industria para enfocarse en su vida espiritual, el artista ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento de una nueva canción, que muchos interpretan como un reflejo de su reciente experiencia personal.

La pieza, titulada "En el desierto", no solo marca un nuevo capítulo en su carrera, ahora con un enfoque cristiano, sino que también parece dar voz a las emociones que ha enfrentado en los últimos meses. La letra aborda sentimientos de angustia, temor y tristeza, evocando lo que pudo haber sido su proceso tras el fin de su matrimonio con Mireddys González, con quien compartió más de tres décadas de vida.

Aunque el ritmo conserva elementos urbanos característicos de su estilo, el mensaje de la canción es profundamente introspectivo y espiritual. En sus versos, el artista expresa su lucha interna y su búsqueda de fortaleza en la fe, dejando entrever que su despedida de los escenarios no ha sido definitiva, sino una transición hacia una nueva etapa musical con un significado más profundo.

Con este lanzamiento, Daddy Yankee demuestra que, aunque su camino ha tomado un nuevo rumbo, la música sigue siendo su lenguaje más poderoso para conectar con su público y compartir su testimonio de vida.

Aquí te dejamos la letra de la canción de Daddy Yankee

Cuando se acaba este dolor

Siento que el miedo se robó mi valor

Me azota con su poder

Y tengo vencer, tengo vencer, tengo que vencer

La batalla sin mis pensamientos, no te miento

Yo no tengo fuerzas pa’ seguir, pero no me “wüa”

¡Rendir!

En el desierto voy creciendo

A pesar de lo que estoy viviendo sigo aprendiendo,

Lo que es tener paciencia

Voy desarrollando mi resistencia,

En el desierto, yo dejaré mis huellas

Dejaré mis huellas, dejaré mis huellas

En el desierto, yo dejaré mis huellas

Dejaré mis huellas, dejaré mis huellas,

En el desierto

Tengo que ganarle la guerra a la ansiedad

Tengo una vida y por ella voy a pelear

Como un león rugiendo en la oscuridad

Yo voy vencer! Yo voy a vencer!

Líbrame del pánico y del insomnio

Renueva mi mente reprende la culpa y mis demonios

Esto es un día a la vez sin perder la fe

Lo que no comprendo ahora lo voy a entender después

Voy creando nuevos hábitos con sacrificio dejando los vicios

Y dándole duro al ejercicio

Los buitres no se comerán mis sobras

El enemigo se asombra porque soy un guerrero en medio de las sombras.

El viento me susurra su palabras de temor

Pero resisto voy a ganar la batalla en mi interior

¡Ningún hijo de Dios pierde la guerra contra la depresión yo!