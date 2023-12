De campeón del mundo a no controlar un balón: Piqué se dio tremendo totazo

Hay que recordar que, Gerard Piqué en su momento habló sobre la relación que tuvo con Shakira. Hace un par de semanas, el español estuvo en una entrevista con Jordi Basté en el programa 'El món a RAC1'. Le cuestionaron sobre lo que pasó con la barranquillera y él respondió en catalán.

"Buscan que te afecte, hacer daño, y cuando ven que no lo consiguen. Si le hubiera dado importancia a lo que decían de mí la gente que no me conoce, en el año más difícil de mi vida, me hubiera tirado de un sexto. De todo lo que he vivido la gente no sabe ni un diez por ciento de lo que pasó. Pero es algo privado. La gente no sabe cómo soy".

Esto dejó a más de uno pensando, porque han salido muchas noticias al rededor de este tema. Asimismo, porque él siempre evadía a la prensa cuando le cuestionaban por Shakira.

Actualmente, visita a sus hijos en Miami y también ha pasado los mejores días junto a ellos. Aunque, sí ha llamado la atención, porque en algunas ocasiones, se ha quedado menos tiempo del estipulado.