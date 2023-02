Daniella Álvarez y Daniel Arenas se habrían separado tras escandalo del beso en televisión

"Me equivoqué, obré mal, me parece importante decirlo no por la controversia, sino por mi pareja, no es justo para ella verme a mí, en posición de presentador, dándole así sea un pico a alguien. No hice un pecado ni tengo un romance con nadie, quiero dejar claro. GRATITUD Y PERDÓN”, expresó en su momento.

Después de eso, la duda sobre una separación comenzó a ser más constante en los usuarios de redes sociales.

Ahora, tras una publicación de Daniella Álvarez los rumores aumentan, pues se mostró muy contenta y sola antes del festival de la Guacherna.

Con su fotografía ha generado muchas especulaciones, pues algunos piensan que disfrutará del festival sin su pareja.

¿Habrán terminado Daniella Álvarez y Daniel Arenas?, solo el tiempo confirmará en qué términos está la pareja.