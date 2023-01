Daniella Álvarez confiesa que tiene otra enfermedad que afecta su piel: se dejó ver al natural

La presentadora se mostró sin maquillaje, ni filtros y aprovechó para hablar de su enfermedad.

Después de eso, la presentadora ha demostrado a sus miles de seguidores que no se deja vencer fácilmente y comparte a través de sus redes sociales varios aspectos de su vida y los logros o avances que tiene su salud.

Puedes ver: Daniella Álvarez es toda una gimnasta: mostró cómo avanza el movimiento de su pierna

Sin embargo, hace poco Daniella Álvarez reveló a través de sus historias de Instagram su rostro sin filtros, ni maquillaje y habló abiertamente sobre el vitíligo, enfermedad que afecta su piel. Además, contó un poco más a profundidad la causa de algunas manchas que tiene en la piel.

En primera instancia contó el motivo de una mancha que tiene en la parte superior de su boca y contó que se ocasionó por lo delicada que es su piel.

"Esta mancha negra que tengo encima de mis labios me la hice de la manera más tonta posible, un me fui a hacer el hilo y al otro día me fui para la playa, sol, brisa, mar, obvio la piel estaba muy sensible al quemarse y me salieron esos negritos", dijo.

Lea también: Daniella Álvarez comparte su exigente rutina de ejercicios con inspirador video

De igual forma habló sobre otra mancha que tiene en el párpado, esta marca sí está directamente relacionada con el vitíligo, patología que causa despigmentación de algunas zonas del cuerpo.

"Si se dan cuenta yo tengo un vitíligo en mi ojo derecho desde hace muchísimos años que no eran tan grande, pero por el estrés se ha ido agrandando", explicó.

Por otra parte, Daniella Álvarez aprovechó para contar que fue por esta mancha que se observó hace unos años que logró ser diagnosticada con hipotiroidismo.

"La mancha me salió hace 10 u 11 años atrás, no sabía que tenía tiroides (hipotiroidismo) y como efecto secundario me salió esa mancha y fue lo que me avisó que algo estaba mal en mi cuerpo, pero ya la tenía regulada. Aquí estamos perfectamente imperfectas", confesó.