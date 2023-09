Daniela Tapia, de MasterChef, destapó cómo es su relación actual con Martha Bolaños

Después de esto, Tapia empezó a llorar, porque no podía que creer que Martha le hiciera eso. "Uno no traiciona a los amigos. No hay que justificar, uno no traiciona. Ella es traidora", expresó la cubana.

Ahora bien, luego de esto, Daniela Tapia habló sin pelos en la lengua y contó cómo se la lleva actualmente con la recordada 'Pupuchurra' de 'Yo Soy Betty, la fea'. Además, habló de cómo vivió la salida de Martha.

"Cuando salió la verdad me afectó porque Martha hizo una labor increíble, estudió muchísimo, se metió. O sea, entiendo porque estábamos muy iguales en nuestra entrega, disciplina y enfoque. La verdad la quiero mucho. Tenemos varias historias, varios realities, varios conflictos, pero la quiero mucho", expresó.

Hay que destacar que, ahora quedan pocos participantes en MasterChef. Y quienes van a luchar para llevarse el premio mayor son: Adrián Parada, Natalia Sanint, Daniela Tapia, Nela González, Carolina Acevedo y El Negrito.