Zulma Rey confirma que el roce que hay entre Barragán y Daniela Tapia es real

Zulma Rey reveló todo lo que pasa entre Daniela Tapia y Juan Pablo Barragán.

Por lo cual, habló de Juan Pablo Barragán y la relación que tiene con Daniela Tapia, en donde que no se la llevan bien. Además, allí contó que con la cubana publicaban varios trinos, en donde hablaban de una persona, pero en las redes sociales nunca revelaron de quién se trataba, hasta este capítulo en el Canal RCN.

Lo que contó Zulma, fue que hace un tiempo ella hablaba con Daniela por Twitter, en donde enviaban pullas a una persona y aunque varios pensaron que se trata del chef Christopher Carpentier, la novia de Andrés sin rodeo alguno, confirmó que realmente era del actor de 'La Ley del Corazón'. Esto dejó a muchos impactados, porque no sabían que realmente se llevaran de esa manera.

Además, porque recientemente tuvieron una acalorada discusión Barragán y Daniela, en donde le dice "Estoy como bravo con Daniela, porque yo he notado que no me quiere tanto, me tiene como fastidiado, la debo perdonar

Zulma y Daniela han dado de qué hablar, porque en redes sociales han aparecido muy felices y hasta bailaron muy sensual en el camerino. No solo han llamado la atención por esto, sino porque han varias oportunidades estuvieron juntas en alguno que otro reto e impactó con