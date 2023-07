Daniela Ospina lució su barriguita de embarazo vestida como toda una Barbie ¡Qué diosa!

Daniela Ospina impactó con su belleza, al vestir como toda una Barbie.

El video donde dieron la noticia, emocionó a todos los seguidores, porque no esperaban a esta criatura. Una de las más felices al enterarse fue Salomé, la hija que tuvo la modelo con James Rodríguez.

A través de sus redes sociales, ha mostrado cómo ha crecido su pancita de embarazo. Ha lucido diferentes 'outfits', en donde se ha visto como toda una diva, más de uno ha quedado impactado por cómo luce. A sus 30 años ha mostrado que es toda una mujer empoderada, y con su sencillez ha cautivado a todos sus fans.

Los comentarios no se hicieron esperar, luego de que mostrar una vez más cómo lució con un traje de Barbie. Este resaltó entre todas las demás que dejó ver en sus diferentes publicaciones.

"Ay la Barbie embarazada", "Cuando pequeña tuve la Barbie embarazada jejeje ahora es real", "Me encanta la falda y el saco lindísima mi Dani", "Tu bebé va a salir un muñeco hermoso", "Lo máximo Dani", "La última es muy tú", "Que bella mi amor, te amo", "Me encanta, mujeres reales", "La marca de ser mama😍 las estrías como no amarlas", "La familia que siempre soño Salo y que ahora disfruta", dijeron algunos.

Recientemente, ella quiso responder varias preguntas que le hicieron sus seguidores. Allí aclaró cómo se sentía y los síntomas que ha tenido en este primer trimestre.

"Ya mucho mejor, pero tengo que confesar que tuve muchos síntomas, en comparación con Salito. Nunca me había desmayado y sucedió. Pero todo va bien". Luego, le preguntaron que si ya había sentido aquellas pataditas y que "Sí, ya lo siento!! Pero quiero ver a Bruno de nuevo".