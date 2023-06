Daniela Ospina se cansó de las críticas y envió contundente mensaje: "No estamos en una competencia"

Daniela Ospina no aguantó más las críticas y dedicó un mensaje largo a todas las mujeres.

Por lo cual, tendrá a la parejita, Lorenzo y Salomé, sus dos bendiciones más grandes. A menudo, ella ha estado subiendo fotos y videos, en donde ha dejado ver su pancita de embarazo.

A pesar de que se le ha visto muy contenta, por la llegada de este nuevo integrante de la familia, confesó que ha recibido mensajes muy negativos. Allí la han criticado por diferentes cosas y también las internautas se critican entre ellas. Por lo cual, decidió hacer un texto en el que explica lo que está pasando y cómo se siente.

"Mujeres, no estamos en una competencia, estas redes no son para una guerra, no son para causar dolor, al contrario, es de una mujer que intenta dar lo mejor de sí a diario", expresó la modelo colombiana.

Daniela Ospina expresó, que lo que quiere lograr con sus redes es que todas las mujeres se quieran "construyendo amor en cada una de nosotras". Frente a esto, la hermana del arquero de la Selección, enfatizó que ella quiere tenderle la mano a la persona que lo necesite. Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar y la apoyaron en todo lo que dijo.

"Eres grande Dani, que ejemplo, que cabeza y que corazón", "Eres maravillosa", "que lindo mensaje ❤️ese corazón tuyo vale hora", "Así debe ser. Qué bello mensaje", "A mí me parece que eres tan real", "Los mensajes de odio y envidia de estas mujeres es tan triste leerlos", "Vive tu vida a tu ritmo y modo", "Tu eres bella en todas tus facetas", "no permitas que comentarios mal intencionados te roben tu tranquilidad", entre otros.