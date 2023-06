Daniel Arenas reveló detalles íntimos de su relación con Daniella Álvarez: ¿habló más de la cuenta?

Daniel Arenas fue aplaudido, luego de confesar detalles íntimos de su relación con Daniella Álvarez.

Él dijo que le parecía genial hablar de temas "subidos de tono" con su pareja. Esto, porque cuando los dos quieren tener intimidad, se van conociendo y este aspecto y saben qué es lo que le gusta al otro.

"Me parece espectacular, tener la libertad de decir a ti te gusta esto, a mí me encanta esto, vamos a planear esto. Todos somos humanos, es un tema que tenemos que hablar y con quién mejor que con la pareja, qué te gusta, qué no, qué nos inventamos, qué hacemos, es una delicia", expresó Daniel Arenas.

Luego de decir estas palabras, una de sus compañeras de trabajo dijo que lo felicitaba por decir eso. Ella decía que para la mujer es complicado entender, que el hombre no se va a enojar ni que tampoco se le hará sentir como una cosa "extraña".

En medio de esta discusión, Daniel volvió a intervenir y dijo que si no se puede llegar al "clímax", eso no lo hace menos hombre. Porque para él, hay días de días y que esto no es culpa de esa persona.

Los comentarios no se hicieron esperar, luego de que el famoso actor revelara que él se siente muy tranquilo al hablar de estos temas con su novia. "Daniel hermoso y caballero", "Claro que si es espectacular no tener tabúes", "Amo a Daniel Arenas que hombre tan divino", "Dónde clonan a Daniel? Pregunta seria"., dijeron algunos.