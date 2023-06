Daniel Arenas habría confirmado su ruptura con Daniella Álvarez: su gesto lo delató en pleno en vivo

Daniel Arenas sigue dando más pistas de su posible ruptura con Daniella Álvarez.

Por lo cual, muchos empezaron a empezar a cuestionarse lo que estaba ocurriendo. Y esto sería una señal, en donde confirmaría que ya no están juntos. Los internautas no perdieron la oportunidad para comentar, y se refirieron al tema que generó todo tipo de opiniones en las redes.

"Y la novia de Daniel que pasó?🤣🤣", "Daniel se separó de Daniela, ella celebró su Cumple sin él", "Daniel ya no tiene pareja", "Por fin ya sabemos que Daniel Arenas no tiene pareja", "Y el Daniel ya no está con la Daniela", "Daniel arenas no levanto la mano", "Entonces daniela mintió", "Se termino el gran amor de Daniel", expresaron algunos.

Hace un par de días, Daniella Álvarez aumentó rumores de separación con Daniel Arenas ¿se echó al agua solita? Le preguntaron sobre si él y ella habían terminado y respondió que "Decir si sí, si no… yo creo que cada quien puede vivir su vida”.

Además, le cuestionaron el por qué ya no se ve al bumangués en sus redes sociales. A lo que ella dice que "cada quien maneja las redes como quiere".

Por lo cual, muchos empezaron a especular, dado que, en ningún momento negó que haya terminado su relación con Daniel. Desde que él se dio un beso en pleno programa con Adamaris López, todo se habría acabado.