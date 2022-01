Dani Duke confesó que no solo le metió mano a su abdomen: también se aumentó las pompis

La influencer aseguró que le agradeció a su mamá que no la dejara ponerse bipolímeros.

Te puede interesar: ¿Cómo bajó todo eso? Laura Tobón muestra cómo va su recuperación tras subir 26 kilos por el embarazo



Desde hace rato ella quería hacerse una marcación abdominal, porque así podría mostrar su cuerpo sin sentirse insegura.



Lo que le quitaron de su abdomen, se lo pusieron en su cola para que quedara con más aumento.



Al mismo, ella confesó que “en la época en la que estaba de moda ponerse biopolímeros y que no se sabía que era tan grave ponerse todo eso, yo secaba a mi mamá pidiéndole que me dejara ponérmelos. Durante seis meses todos los días le pedía y no me dejaba”.



A lo que ella dijo que le agradecía a su mamá no haberla dejado, puesto que hoy se da cuenta los riesgos que tiene este procedimiento.



Por otra parte, aseguró que dentro de tres meses se pueden ver los resultados de su marcación de abdomen.

Lee también: Acapulco Shore 9: ¿Quiénes son los picantes y descontrolados integrantes?



Finalmente, aseguró que su doctor no le mandó fajas ni masajes. "Lo que tengo es un dren que sale de mi espalda y por ahí salen líquidos asquerosos, como grasa sangre y esas cosas feas."