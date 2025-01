La Fiscalía General de la Nación ordenó la captura de Daneidy Barrera Rojas, conocida como “Epa Colombia”, por los daños causados a las instalaciones del TransMilenio en Bogotá. La creadora de contenido fue condenada a 5 años y dos meses de prisión.

La propia influencer confirmó la noticia a través de sus redes sociales: “Ay amiga, estoy muy triste, me vine a trabajar a la peluquería todo el día, iba saliendo para mi casa y me cogieron los del CTI. Tenía una orden de captura y me iban a llevar. Les pedí que me esperaran hasta que mi abogado llegara (…) Estaban ahí porque salió el fallo de TransMilenio”.

Leer más: Piter Albeiro habló sobre cómo va su caso por amenazas de muerte

“Estoy muy mal, amiga. Qué triste (…) Siempre quise arreglar TransMilenio, pagarlo, amiga. Siempre quise mejorar, estos cinco años he intentado crear empresa. Lo único que he hecho es salir adelante, generar empleo”, añadió.

La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena por los delitos de perturbación del servicio público de transporte colectivo u oficial, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno, debido a un video en el que la influencer aparece causando daños en las instalaciones de TransMilenio en Bogotá.

Epa Colombia asegura que tiene orden de captura de La fiscalía 😱 pic.twitter.com/4moVUSUfZ8 — @VideoLatam (@VideoLatam1) January 28, 2025