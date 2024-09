Ricky Martin y Jwan Yosef anunciaron su divorcio después de seis años de matrimonio en julio de 2023. Los fanáticos estaban desconsolados porque parecían ser una gran pareja. En un comunicado, el boricua y el sirio señalaron que su relación había terminado de manera amistosa.

Vea también: Jessi Uribe reveló la inesperada razón por la que no sube fotos con Paola Jara en redes

En su momento, Perez Hilton, un bloguero estadounidense conocido por comentar en internet noticias relacionados con el mundo del espectáculo, aseguró: “Él es el actor con el que Ricky Martin está obsesionado; ambos se siguen en sus redes sociales y, al parecer, han tenido un amorío”.

Ahora, más de un año después, una foto ha revivido este tema. Barz compartió una foto de él y Martin luciendo felices y relajados. La imagen la acompañó con el siguiente mensaje: “Otro encuentro inesperado con este chico”.

Los hombres se encontraron en Tailandia, lugar que el cantante escogió para disfrutar de unas vacaciones. "Me vine para acá para Tailandia unos días solo a estar desconectado, para alimentarme bien, para meditar, a estar en calma que me hacía mucha falta ha sido muy lindo, he conocido gente, me he encontrado con amigos que ni sabía que estaban por acá, pero sobre todo he estado solo", escribió el cantante.