Mark Withers, conocido por su papel de Gary, el forense de la morgue del condado Roane en la primera temporada de Stranger Things, falleció a sus 77 años luego de sufrir cáncer de páncreas. Su carrera, que abarcó varias décadas, dejó una huella tanto en la televisión como en el cine.

Su hija, al anunciar su fallecimiento, expresó que “el talento perdurable y su compromiso con la industria serán recordados con cariño por colegas, amigos y fanáticos”. La familia del actor ha pedido honrar su legado con donaciones a St. Jude Children’s Research Hospital, una causa que era cercana al corazón de Withers.

Sus compañeros de profesión han resaltado la amabilidad, el profesionalismo y el impacto que dejó en la industria del entretenimiento, destacando su manera de ser en la vida cotidiana y el respeto que generó en todos los que trabajaron con él.

¿Quién era Mark Withers?

Nacido en Nueva York en 1947, Withers comenzó su carrera a finales de los años 70 y alcanzó su primera gran notoriedad en los años 80 con su interpretación de Ted Dinard, la pareja de Steve Carrington, en la exitosa serie Dinastía. Un personaje que se destacó por ser uno de los primeros LGBTIQ+ en la televisión, interpretado sin caer en el sensacionalismo, como explicó el propio actor en varias entrevistas.

“Este es uno de los primeros personajes LGBTIQ+ interpretados sin ‘sensacionalismo’”, mencionó Withers a E! Online, destacando la importancia de su papel en la visibilidad y el tratamiento serio de la diversidad en los medios.

Además de Dinastía, Withers tuvo una prolífica carrera en la televisión, participando en series icónicas como Sense8, True Blood, Criminal Minds, Magnum, P.I., Wonder Woman y The Dukes of Hazzard. En el cine, su presencia se hizo notar en títulos como Basic Training, The Ultimate Life, Turn Around Jake y Bolden.

A pesar de su éxito, Withers mantuvo una vida personal privada y alejada del foco mediático. En su regreso a la pantalla a principios de los 2000, participó en producciones como Drop Dead Diva y Castle, reflejando su capacidad para adaptarse y seguir trabajando con la misma pasión que al inicio de su carrera. “Supongo que podrías optar por cosas del millón de dólares. Yo no lo hice”, dijo en un podcast, reflexionando sobre su trayectoria.

“Supongo que me hubiera gustado ser un poco más famoso, pero la realidad es que cuando miro hacia atrás y veo a toda la gente maravillosa con la que trabajé, simplemente digo, wow. Soy un actor muy afortunado, realmente lo soy”, aseguró.

Mark Withers estudió actuación en la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) y también fue maestro en Artes en la Universidad de Minnesota.