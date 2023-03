Ballesteros cuenta que todo se dio por su trabajo con Mike, pues cuando comenzaron a trabajar juntos él le sugirió varios cambios en su forma de vivir.

“Mike vivía en La Calera con Greeicy y ella estaba de gira con 'Chica vampiro' y pues Mike no tenía nada (…) Todo lo que tenía que ver con medios, salía él al aire al lado de Greeicy cogido de la mano, pero Mike no era Mike Bahía, no era nadie todavía”, indicó Juan.

El manager de los dos artistas cuenta que, al momento de aconsejarle esto a Mike lo hacía para que pudieran trabajar en su carrera musical, pues para aquella época no era un cantante conocido, al contrario de Greeicy quien se encontraba con el proyecto de ‘Chica Vampiro’.

“Yo le decía, vamos a separarnos un poco de Greeicy, no quiero más temas de redes sociales con ella por el momento, porque yo necesito que la gente empiece a conocer a Mike Bahía, ya luego volvemos y juntamos la pareja, vente a vivir a Pereira”.