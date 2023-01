A pesar de las declaraciones de la influencer en el programa, luego desmintió diciendo que no negó a nadie, pues con su pareja habían acordado que decir si le preguntaban sobre el tema. “Yo no negué a mi novio porque él y yo lo hablamos antes y él me dijo ‘amor, vaya y haga lo que tenga que hacer’”, contó en sus redes sociales.

No llevaba ni 24 horas en la casa Shore y Cintia ya tenía problemas con Mane y su excomadre Karime , pues según ella, no podía con las actitudes de superioridad de las dos. En un episodio tuvo un enfrentamiento con Mane, pues a Cintia se le había ocurrido hacerles una broma pesada.

En uno de sus en vivos en Instagram, la participante dijo que el programa la habían sacado por “sonsa” pues no hacía nada que llamara la atención."No me sentí cómoda conmigo misma, entonces de hecho yo iba era como participante, no como invitada, pero me sacaron antes por sonsa”

En el programa, Cintia dijo a uno de sus participantes que se iba porque no se sentía cómoda con las chicas y prefería retirarse antes de tiempo.