Clara Chía guardaría secreto muy oscuro y pronto se sabrá ¿Piqué quedaría sin el pan y sin el queso?

Clara Chía tendría un as bajo la manga y Piqué estaría temblando del miedo. Las fuertes predicciones de un famoso vidente.

Clara Chía volvió a dar de qué hablar por un supuesto secreto que guardaría y muy pronto se revelaría. Así lo confirmó el famoso vidente, 'El niño prodigio ’. En un medio internacional, esta persona aseguró que Piqué no está con la jovencita de 24 años por amor, sino por pesar.

Como si fuera poco, también dijo que Clara Chía tiene un secreto que explotará muy pronto. Muchos quedaron asombrados por las palabras de aquel individuo que leyó mientras leía las cartas de estos dos famosos ¿Será cierto todo lo que dijo?

"A ella no le pinta un Gerard Piqué, le pinta otro más que es joven, un hombre joven en su camino. Puede ser que ahí hay algo, hay otra relación, no sé si fue un novio, pero esa persona sigue ahí, como en la vida de ella. Hay algo como oscuro, negro, detrás de ella, que algún día se sabrá”, expresó.

A parte de todo esto, Clara Chía Martí ha dado bastante de qué hablar por posar muy sonriente en la casa de Shakira, en Barcelona. Las imágenes se hicieron virales en segundos y hasta la barranquillera habría reaccionado a aquellas capturas.

El medio español, Ok Diario, fue quien reveló cómo se está sintiendo Shakira por aquellas imágenes que le han dado la vuelta al mundo del entretenimiento. Ellos confirmaron que la colombiana tomó esta situación como si Piqué y Clara la estarían "provocando".

“La cantante no quería quedarse en España, pero no entiende que Piqué consiente que Clara use la casa a su antojo” expresaron en su portal