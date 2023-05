Clara Chía ahora se viste igual que Shakira: ¿No le bastó con quitarle a Piqué?

Y los comentarios no se hicieron esperar, por lo que varios quedaron sorprendidos al lucir tan idénticas. "Le copia todo a Shakira… envidia es poco", "Se puso los pantalones de Piqué....jajaja", "Clara / Esteban usa el pantalón grande para esconder el "paquete", "El pantalón a Clara no le favorece, creo que no se sabe vestir para nada", "Está obsesionada con parecerse a Shaki", "Siempre será comparada con Shaki", expresaron algunos.

Mientras la prensa internacional habla de este par de españoles, Clara Chía no puede de la dicha al mostrarse con Piqué. Cuando los captaron juntos, él la acariciaba y expresaban todo su amor en medio de la calle. A ella no le importan todos los comentarios que han hecho de ella, por el supuesto cambio de sexo que se habría hecho.

A media que fueron saliendo a la luz las fotos de su "antes", empezaron a creer que realmente sí fue hombre. Además, decían que Piqué le había pagado la cirugía. A pesar de todo, los medios internacionales confirmaron que realmente esto no era cierto, solo un simple rumor.

No es la primera vez que las redes estallan por este par, dado que, desde que Gerard ha subido fotos con Clara Chía, sus nombres aparecen a diario en los titulares