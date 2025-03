Cintia Cossio, creadora de contenido con más de 7,6 millones de seguidores de Instagram, rompió el silencio que había decidido mantener respecto a las versiones que apuntan a que podría entrar a 'La casa de los famosos'.

En una dinámica propia de las historias de Instagram, Cintia respondió la pregunta de un seguidor sobre el tema y fue clara en decir que no entrará al famoso reality: "Mira que me han video muchos videos de rumores, de que se confirmó: yo supuestamente estoy confirmada desde, jum, desde que se mostró que había convocatoria, pero no".

Cintia Cossio, hermana del también creador de contenido Yeferson Cossio, dijo que sus ocupaciones "nacionales e internacionales" hacen que sea imposible su entrada a 'La casa de los famosos'.

"En estos momentos de mi vida ando súper, súper, superocupada. De hecho, en estos días les mostré un día normal mío... La verdad, no, soy una mujer que se mantiene muy ocupada con cosas que no soy capaz de delegar. A mí no se me da para estar en ningún tipo de reality, ningún tipo de show. Nada. En estos momentos de mi vida, cien por ciento descartado", concluyó Cintia en una historia de Instagram.

Cintia Cossio lanza advertencia

Para reforzar el mensaje que dio en su historia, Cintia puso un texto en el que lanza una advertencia respecto a las versiones sobre su supuesta llegada a 'La casa de los famosos': "Aparte, me toca salir demasiado y muy seguido del país, así que es MUY POCO PROBABLE, casi que nula la posibilidad de que yo llegue a estar en un 'reality'".

"Cualquier cosa que vean por ahí es completamente falso", concluyó.