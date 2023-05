Cintia Cossio protagonizó escena subida de tono con su novio: "por fin volví a sentir"

Cintia Cossio sorprendió a todos sus seguidores, luego de posar en atrevido bikini.

Luego se le sube a las piernas y él le dice que espere un momento. Él le dice que llevan mucho tiempo sintiendo poco y que él no sabe cómo lo tiene, si chico o flaco. Ella le responde que la segunda opción y que además, ella es ancha. Por lo cual, no estaban sintiendo mucho.



En medio de este momento, ella saca un lubricante y afirman que ese objetivo les ayudará a tener una noche placentera.

En otra historia, aparecen ellos dos muy junticos en la cama y Cintia dice que hace rato no sentía al 'amiguito' de su novio y él dijo que por fin tocó fondo y sintió más.

Al finalizar el video, expresaron que desde hace 11 años no tenían un momento de pasión como la que acababan de tener. Y fuel lubricante que les "salvó" la relación.

Hay que recordar que, Cintia ha cautivado al posar con poquita ropa. Los comentarios en sus fotos no se han esperar, ya que es muy llamativa con todas las imágenes que publica en su Instagram.

"No seré agricultor, pero si me dejas te planto unos besos", "Si la belleza fuera pecado, tú no tendrías perdón de Dios", "Si tu cuerpo fuera cárcel y tus brazos cadenas, ese sería el lugar perfecto para cumplir mi condena", "Adán se comió la manzana, pero yo por ti me comería la frutería entera", entre otros muy creativos.