Cintia Cossio no cabe de la dicha, se operó los ojos y llora porque ya puede ver: "era casi ciega"

Además, dijo que tenía 3.50 de astigmatismo y 2.0 de miopía en ambos ojos. Por lo cual, se siente como una mujer renovada. A pesar de haberse hecho esta cirugía, en donde tiene que hacer reposo, ella se le midió a hacer ejercicio.

En una de sus historias, en Instagram, dijo que no podía hacer este tipo de actividad física, porque le puede caer sudor a los ojos, pero aún sí lo hará. "Estoy haciendo cardio suave. No lo hice en la casa, porque extrañamente quería salir. Llevo 40 minutos, porque tengo toda la energía, así que no sé cuándo voy a parar".

En medio de entreno, decidió parar un rato para aplicarse unas gotas en los ojos. Asimismo, dijo que era una persona muy juiciosa al estar muy cuidadosa luego de la cirugía.