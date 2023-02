Durante la conversación con José Gabriel, el reconocido chef recordó cómo en un momento de su vida todos los problemas se unieron a la vez, pues por su excesivo trabajo y malos negocios entró en una gran crisis.

“Yo me mandaba 16 horas trabajando, de la mano del restaurante llegó la televisión, todavía no había tanta red social y trabajaba para el ‘Gourmet’, después de ahí a ‘Utilísima’, luego ‘Fox’, trabajé en señales nacionales, en los matinales y otros programas por lo que al final del día se me creó un conflicto emocional”, indicó Carpentier.

Para aquella época tenía 28 años, estaba casado y tenía una pequeña hija de tres meses, todo parecía feliz, sin embargo, debido a su carga laboral su relación se vio afectada, por lo que no tuvieron más alternativa con su esposa que divorciarse.